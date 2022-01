Pnrr: Mur, pubblicati bandi per 4.48 miliardi da destinare a ricerca di filiera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo bando pubblicato dal Mur si rivolge alla creazione e al rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione territoriali", con un investimento di 1.3 miliardi di euro. Gli ecosistemi - per i quali si prevede un finanziamento tra 90 e 120 milioni di euro ciascuno - sono reti di università statali e non statali, enti pubblici di ricerca, enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, e intervengono su aree di specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio di riferimento. Gli Ecosistemi hanno l'obiettivo di agevolare il trasferimento tecnologico e accelerare la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese. Verranno così finanziate attività di ricerca applicata, di formazione per ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte dalle università, la valorizzazione dei risultati della ricerca con il loro trasferimento all'impresa, il supporto alla nascita e sviluppo di start-up e spin off da ricerca, promuovendo le attività e i servizi di incubazione e di fondi venture capital. (Com)