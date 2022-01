Speciale difesa: Corea del Sud, Forze armate lanciano branca dedicata allo spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Corea del sud hanno inaugurato un nuovo organismo per lo sviluppo delle capacità militari spaziali e un piano per l'esecuzione di operazioni spaziali congiunte. Lo ha annunciato ieri, 3 gennaio, lo stato maggior congiunto della Difesa di Seul. "Lo stato maggiore congiunto ha istituito la Branca spaziale militare il primo gennaio, come organizzazione dedicata per guidare lo sviluppo delle capacità spaziali militari delle nostre Forze armate", afferma un comunicato dello stato maggiore, secondo cui la nuova Branca farà da "torre di controllo" per lo sviluppo delle nuove capacità. (Git)