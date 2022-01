Speciale difesa: Afghanistan, i talebani potrebbero includere attentatori suicidi nel loro esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cosiddetto Emirato islamico dell'Afghanistan potrebbe dotarsi di un battaglione speciale di attentatori suicidi nel loro futuro esercito. Lo ha detto il viceministro dell'informazione e della cultura e portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, spiegando che il battaglione farà parte delle forze speciali, sarà attivo sotto il ministero della Difesa e sarà utilizzato durante le operazioni speciali. Per quanto riguarda le donne e gli ex ufficiali dell'esercito talebano, Mujahid ha riconosciuto che le donne saranno reclutate in base alle necessità e che anche gli specialisti del precedente esercito afghano avranno una parte nel futuro esercito. In precedenza, il ministero della Difesa dell’Emirato aveva affermato che sta lavorando alla costruzione di un esercito di 100 mila membri che sarà completamente equipaggiato. Secondo fonti stampa, i talebani avrebbero schierato attentatori suicidi al confine settentrionale dell'Afghanistan con il Tagikistan, ma la notizia non è stata confermata ufficialmente. Gli attentati suicidi erano stati una delle tecniche di maggior successo dei talebani negli ultimi due decenni sia contro gli statunitensi che contro le forze di sicurezza afgane. (Res)