- La capacità di difesa della Serbia dipende in gran parte da quanto velocemente la Russia reagirà alle minacce esterne a questo Paese slavo meridionale. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando sul proprio canale Telegram le recenti parole dell'ammiraglio statunitense della Nato, Robert Burke. In particolare l'ufficiale aveva affermato che l'Alleanza atlantica sostiene le riforme attuate da Belgrado al fine di rafforzare la capacità di difesa del Paese. Zakharova ha sottolineato come "per una strana coincidenza, tutti gli Stati che hanno attaccato la Serbia ora fanno parte della Nato", ricordando la fornitura di armi da Mosca a Belgrado, come ad esempio i sistemi missilistici anticarro Kornet. (Rum)