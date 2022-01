Iraq: delegazione sciita incontra leader curdo Masoud Barzani, focus su formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- In Iraq è necessario formare un governo di maggioranza nazionale con la partecipazione dei blocchi parlamentari vincitori e creare una forte opposizione. Lo ha rivelato una dichiarazione del Movimento sadrista, partito sciita nazionalista vincitore delle elezioni del 10 ottobre scorso, rilasciata in seguito all’incontro tra una delegazione del movimento e il leader curdo Masoud Barzani avvenuto oggi a Erbil, nel capoluogo della regione autonoma del Kurdistan iracheno. "L'opinione del Movimento sadrista sul prossimo governo è che sia un governo di maggioranza nazionale a cui partecipano i partiti vincitori, con anche una forte opposizione", ha affermato il membro dell'ufficio politico del Movimento Mhamoud Muhammad, sottolineando che "c'è un'intesa per quanto riguarda la formazione del governo". "Lavoreremo nei prossimi giorni prima della prima sessione della Camera dei rappresentanti, ha concluso Muhammad. L'ufficio stampa del capo del Partito democratico del Kurdistan (Pdk) ha riferito di aver discusso con la delegazione sciita del processo politico iracheno, dei risultati delle elezioni e dei passi necessari per la formazione del nuovo governo. (segue) (Res)