Iraq: delegazione sciita incontra leader curdo Masoud Barzani, focus su formazione governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, dall’ultima riunione intra-sciita tenuta a Najaf, a sud di Baghdad, è emerso che il Movimento sadrista, tramite varie alleanze, è riuscito a raggiungere quota 85 seggi parlamentari. Gli analisti, però, sostengono sia destinato a crescere in quanto gli accordi con gli altri partiti sciiti necessitano solo una limatura dei dettagli. La prima sessione parlamentare della nuova legislatura si terrà il 9 gennaio, quando verranno nominati alcuni deputati e si voterà per il presidente della Repubblica dell’Iraq. Le varie forze politiche in gioco sono intenzionate a presentarsi all’appuntamento con una ripartizione dei seggi tra coalizioni ben definita e i nomi dei ministri e dei papabili alla carica di primo ministro – al momento i favoriti sembrerebbero Haider al Abadi, ex premier dal 2014 al 2018, Muhammad Shia al Sudani, ex ministro dei Diritti umani, il governatore di Bassora Asaad al Eidani, e Ali Shukri, l’ex vice-consigliere del presidente della Repubblica. (Res)