Ungheria: aumento salari lordi rallenta all’8,5 per cento a ottobre

- L’aumento dei salari medi lordi in Ungheria su base annua a ottobre 2021 è rallentato all’8,5 per cento, rispetto al 9,1 per cento di settembre. Lo ha reso noto oggi l’Ufficio centrale di statistica (Ksh). Il dato relativo agli stipendiati di imprese e istituzioni con almeno cinque dipendenti mostra un salario medio lordo mensile di 431.300 fiorini (circa 1.170 euro). Quello netto è pari a 286.800 fiorini (circa 785 euro). (Vap)