Aerospazio: elementi di Ariane 6 partiti per la Guyana francese in vista del primo lancio

- I principali elementi del lanciatore Ariane 6, sviluppato da ArianeGroup, sono partiti alla volta del centro spaziale di Kourou, nella Guyana francese, dove saranno testati prima del volo inaugurale. Lo ha annunciato il gruppo con un comunicato. Il piano principale del lanciatore equipaggiato dal motore Vulcain 2.1 ha lasciato il sito di produzione di Mureaux, fuori Parigi, per raggiungere Brema, dove si è unito al piano superiore e al motore Vinci. Le componenti arriveranno nella Guyana francese via mare entro metà gennaio. "Questo primo esemplare completo di Ariane 6 è destinato ai test combinati del lanciatore con la sua nuova rampa di lancio, costruita specificatamente per il razzo sotto l'egida del Centro nazionale di studia spaziali francese, ha spiegato ArianeGroup. (Frp)