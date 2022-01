© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone sopra i 60 anni residenti in Ucraina potranno ricevere una dose di richiamo del vaccino anti Covid a distanza di sei mesi dalla seconda somministrazione. Lo hanno deciso le autorità sanitarie del Paese, riprese dall’agenzia di stampa “Unian”. I vaccini raccomandati per la dose di richiamo sono quelli a mRNA, come Moderna o Pfizer, senza tenere conto del precedente vaccino somministrato. (Rum)