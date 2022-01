Covid: vaccini non inoculati e green pass falsi rilasciati, arrestato medico ad Ascoli Piceno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno hanno arrestato un medico di medicina generale convenzionato all'Azienda sanitaria unica regionale poiché ritenuto responsabile di peculato, in relazione alle 120 dosi vaccinali ritirate dal centro vaccinale Asur di Ascoli Piceno delle quali, secondo gli inquirenti, si sarebbe disfatto senza inocularle e di falso indotto in atto pubblico, relativamente a 150 attestazioni di somministrazioni di vaccini, in realtà mai avvenute, con conseguente rilascio di green pass ritenuti falsi, nei confronti di 73 soggetti. Il medico è sottoposto ad indagine anche per tentata truffa aggravata ai danni dell'Asur riguardo agli emolumenti previsti per ciascuna dose di vaccino somministrata. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Ascoli Piceno, su richiesta della locale Procura della Repubblica. (Ren)