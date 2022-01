Vaccino: Laforgia (Leu), approvare l'obbligo per evitare nuove chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È arrivato il momento di approvare l'obbligo vaccinale. I contagi corrono come non mai e le terapie intensive si stanno rapidamente riempiendo. Questo vuol dire che siamo sempre più vicini alle nuove chiusure che avevamo evitato grazie alle prime e alle seconde dosi". Così in una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia, secondo cui "il vaccino deve coprire tutti perché il virus colpisce tutti. È il momento di decidere di mettere in sicurezza la popolazione, per evitare nuove forme di confinamento e privazione, come la didattica a distanza che va evitata a tutti i costi”. (Com)