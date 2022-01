Vaticano: il Segretario per i Rapporti con gli Stati Gallagher a febbraio in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di febbraio monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede, si recherà in Libano. Lo apprende "Agenzia Nova" da fonti riservate. La visita ha lo scopo di fare il punto sulla situazione dei cristiani in un Paese sempre più alle prese con una crisi umanitaria, politica ed economica. Gallagher, secondo le stesse fonti, si confronterà con il Nunzio Apostolico e con altri alti prelati, per individuare gli interventi urgenti. Non è escluso che si possa anche mettere la prima pietra per organizzare un viaggio apostolico di Papa Francesco. Il Pontefice, infatti, a più riprese, ha manifestato il desiderio di recarsi in Libano. (Civ)