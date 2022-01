Energia: operatore gas Ucraina, Gazprom ha ridotto forniture a minimi ultimi due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica russa Gazprom ha ridotto il transito di gas attraverso l'Ucraina a 52,5 milioni di metri cubi al giorno, nonostante volumi giornalieri prenotati di 109,6 milioni, ai livelli minimi dalla fine di gennaio 2020. Lo ha affermato l'amministratore delegato dell'operatore del Sistema di trasporto del gas (Gts) ucraino, Serhiy Makogon, sulla propria pagina Facebook, citando i dati relativi a ieri e osservando che Gazprom non informa sui motivi della riduzione del transito di gas. Ieri Makogon ha dichiarato che la Russia non ha utilizzato tutta la capacità prenotata dei volumi di gas attraverso l'Ucraina nel 2021 e non ha intenzione di incrementare le forniture all'Unione europea attraverso il Paese. (Rum)