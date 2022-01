Covid: Ferraris (Assolombarda), centro tamponi Rho Fiera successo del saper fare squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo orgogliosi di aver contribuito all'avvio del nuovo centro tamponi drive-through di Rho Fiera, aiutando, insieme all'agenzia di tutela della salute della città metropolitana, a mettere a sistema le diverse forze positive del territorio: imprese, enti locali, erogatori privati accreditati – lo dichiara in una nota Cristian Ferraris, direttore settore organizzazione, sviluppo e rapporti associativi di Assolombarda –. Il centro, infatti, grazie all'impegno del gruppo San Donato, a cui è affidata la gestione, e alla disponibilità di I-Help by Bso, che ha partecipato alle operazioni di logistica e di allestimento dello spazio, consentirà di rafforzare l'attività di tracciamento già in carico al servizio sanitario regionale. In aggiunta all'attività promossa da tante altre realtà private accreditate – Auxologico, Gruppo Humanitas, Multimedica, Clinica San Carlo Paderno, Synlab – che hanno risposto alla richiesta di sostegno avanzata da Ats. Il nuovo punto tamponi è un altro importante traguardo che testimonia il successo del saper fare squadra di questo territorio e la capacità di pubblico-privato di unire forze, competenze e risorse per il bene della comunità". (Com)