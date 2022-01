Lombardia: Rossi, “Freeskipass” un successo, in dicembre erogati quasi 55mila biglietti gratis per under 16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivano primi riscontri della misura lombarda “Freeskipass”, che dal primo al 24 dicembre ha previsto l'opportunità di richiedere lo skipass gratuito per gli 'Under 16' residenti in Lombardia. Da inizio dicembre sino alla Vigilia di Natale, infatti, gli impianti di risalita delle stazioni sciistiche lombarde hanno emesso 54.762 biglietti gratuiti per i ragazzi residenti nella nostra regione, con una media quotidiana di 2.281 tagliandi. Queste le cifre dichiarate da Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi. “Quest'iniziativa - sottolinea Rossi in una nota - ha ottenuto un grande successo che ha permesso di far avvicinare tanti giovani lombardi allo sci, di riportare molte famiglie sulla neve e di aiutare la ripartenza dell'intero settore del turismo sportivo di montagna, fortemente penalizzato lo scorso anno dalle chiusure degli impianti per le restrizioni Covid. La promozione promossa dalla Regione ha spinto molte famiglie ad avvicinarsi o a ritornare allo sci. Sono state emesse, infatti, circa 8.000 nuove tessere Skipass Lombardia. Tessere che rimarranno utilizzabili per il resto della stagione". "Le stazioni che hanno fatto registrare l'emissione di più giornalieri gratuiti - aggiunge Rossi - sono state quelle di Ponte di Legno con 6.938 biglietti, Bormio con 6.888, Barzio con 5.503, Livigno con 5.183 e Madesimo con 5.008. In cinque hanno totalizzato il 53 per cento degli skipass omaggio. Nel complesso, comunque, abbiamo notato una distribuzione piuttosto omogenea delle giornate “Freeski” lungo tutto il periodo, con adesioni proporzionali alle dimensioni dei comprensori sciistici".(Com)