I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Cina-Africa: ministro Esteri Wang inizia viaggio ufficiale in Eritrea, Kenya e Comore - Il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese Wang Yi inizia oggi, 4 gennaio, una visita che lo vedrà in Eritrea, Kenya e nelle isole Comore fino al prossimo 7 gennaio. Lo ha annunciato in conferenza stampa a Pechino il portavoce del ministero, Zhao Lijian, precisando che le visite avvengono "su invito" delle controparti e che poi Wang proseguirà il tour facendo tappa alle Maldive e nello Sri Lanka. Nell'annunciare il viaggio, il portavoce ha sottolineato che le tre tappe africane seguono "per il 32mo anno consecutivo" la tradizione dei ministri degli Esteri cinesi di scegliere il continente nero per la loro prima visita all'estero. La scelta, si legge nelle dichiarazioni pubblicate sul sito del ministero degli Esteri, "dimostra la grande importanza che la Cina attribuisce alla sua tradizionale amicizia con l'Africa e allo sviluppo delle relazioni Cina-Africa". (segue) (Res)