I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Sudan: previste oggi nuove proteste contro la giunta militare - L'Associazione dei professionisti del Sudan (Spa), già promotrice delle proteste di massa che nel 2019 portarono al rovesciamento del presidente Omar al Bashir, ha annunciato per oggi nuove proteste nel mezzo di una crisi politica aggravata dalle dimissioni del primo ministro Abdalla Hamdok. In un post su Facebook la Spa - che ora guida la campagna contro la giunta militare e chiede il ripristino di un governo a guida civile - ha affermato che i manifestanti si recheranno al palazzo presidenziale fino a quando non sarà raggiunta la vittoria. “Non vi radunerete da soli il 4 gennaio! L'Associazione dei professionisti sudanesi e i lavoratori salariati sono con voi", si legge nel post. Almeno tre manifestanti sono stati uccisi nelle ultime proteste di domenica scorsa che hanno visto radunarsi migliaia di manifestanti contrari al governo militare e al colpo di Stato dello scorso 25 ottobre che aveva sancito l'estromissione di Hamdok dalla guida del governo. Complessivamente, stando a quanto riferito dal Comitato centrale dei medici sudanesi, il numero di manifestanti uccisi dal golpe militare di ottobre è salito a 56. (segue) (Res)