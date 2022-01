I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mozambico: presidente Nyusi e sua moglie positivi al Covid-19 - Il presidente del Mozambico, Filipe Nyusi, e la first lady Isaura Nyusi sono risultati positivi al Covid-19 e sono in isolamento. Una dichiarazione della presidenza ha affermato che Nyusi e sua moglie, sebbene asintomatici, si sono sottoposti al test dopo "le diverse attività svolte negli ultimi giorni" e hanno deciso di isolarsi dopo essere risultati positivi, in conformità con le linee guida sanitarie approvate dal governo. Il Mozambico sta registrando una forte impennata di contagi da Covid in concomitanza con la diffusione della variante Omicron. Il Paese ha finora registrato più di 193 mila casi con 2.031 decessi e 158.680 guarigioni. (segue) (Res)