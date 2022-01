I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guinea-Conakry: partiti di opposizione chiedono ripristino di un governo civile - Più di 100 partiti politici della Guinea presenteranno una richiesta congiunta alla giunta militare che ha preso il potere dopo il colpo di Stato dello scorso 5 settembre per un ritorno ad un governo civile. Lo ha annunciato in conferenza stampa il principale leader dell'opposizione guineana, Cellou Dalein Diallo, precisando che il Collettivo dei partiti politici - piattaforma che racchiude le principali sigle dell'opposizione guineana - ha concordato un calendario per una transizione politica. Dopo il golpe di settembre, che ha portato al rovesciamento del presidente Alpha Condé, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha sospeso la Guinea dal blocco regionale chiedendo lo svolgimento di elezioni entro sei mesi. Ieri gli Stati Uniti hanno inoltre ufficialmente rimosso la Guinea - insieme all'Etiopia e al Mali - dal cosiddetto African Growth and Opportunities Act (Agoa), l'accordo commerciale che permette di accedere al mercato statunitense senza il pagamento di dazi. (segue) (Res)