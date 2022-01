I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: nuovamente spento l'incendio al parlamento di Città del Capo - I vigili del fuoco hanno nuovamente domato il rogo che da due giorni sta devastando la sede del Parlamento di Città del Capo, in Sudafrica. Già nella giornata di ieri, durante una conferenza stampa, le autorità avevano annunciato che l'incendio era sotto controllo, salvo poi tornare a propagarsi dal tetto e dalle finestre del palazzo dell'Assemblea nazionale, complice anche il forte vento soffiato sulla città e le temperature elevate. Per ora le autorità stanno attente a non commentare l'origine dell'incendio, iniziato domenica scorsa, e invitano i sudafricani a non trasmettere teorie cospirative che speculano su cosa possa averlo causato. La polizia ha comunque confermato l'arresto di un uomo di 49 anni, accusato di effrazione, furto e incendio doloso e che oggi dovrà comparire in tribunale. Nei prossimi giorni le autorità dovrebbero inoltre fornire un'idea più precisa dell'entità dei danni, ma restano senza risposta anche questioni come il malfunzionamento degli impianti antincendio con la chiusura dell'alimentazione idrica alla rete idrica. (Res)