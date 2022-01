© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Consiglio presidenziale discute con consigliere Onu Williams sviluppi del processo politico - Il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed al Menfi, e i suoi vice Moussa al Kuni e Abdullah Al Lafi hanno ricevuto ieri il consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, per discutere degli ultimi sviluppi del processo politico nel Paese. Lo rende noto il Consiglio in una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook affermando che l'incontro "ha passato in rassegna gli sforzi della missione delle Nazioni Unite per sostenere una soluzione politica alla crisi libica, attraverso consultazioni con tutte le parti del processo politico", oltre a sottolineare l'importanza dell'impegno agli esiti del dialogo politico libico e al successo della riconciliazione nazionale tra i libici, in preparazione alle elezioni e "realizzare le aspirazioni del popolo nella costruzione di uno Stato unificato e democratico e ripristinare la pace e la stabilità nel Paese". (segue) (Res)