I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: ministro Interno, leader islamista Bhiri arrestato per sospetto terrorismo - Noureddine Bhiri, ex ministro della Giustizia tunisino e numero due del movimento islamico Ennahdha, è stato arrestato lo scorso venerdì in quanto “sospettato di terrorismo”. Lo ha affermato il ministro dell'Interno tunisino, Taoufik Charfeddine, durante una conferenza stampa presso la sede del dicastero, facendo riferimento anche a documenti di identità e passaporti falsi che il numero due del partito Ennhada avrebbe fatto consegnare, tra gli altri, a una donna siriana. Il ministro Charfeddine, originario di Menzel Mhiri (nel governatorato di Kairouan), già coordinatore della campagna elettorale del presidente della Repubblica, Kais Saied, nella regione di Sousse, ha spiegato di aver chiesto al ministro della Giustizia di prendere una serie di provvedimenti, che sono stati ostacolati per diverso tempo. "Si temeva un atto terroristico che incidesse sulla sicurezza del Paese, era necessario reagire", ha aggiunto il ministro dell'Interno, aggiungendo di aver “personalmente disposto che (Noureddine Bhiri) fosse trattato bene". (segue) (Res)