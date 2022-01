I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: ministra Giustizia riceve ambasciatore tedesco, focus su indipendenza magistratura - L'ambasciatore di Germania in Tunisia, Peter Bruegel, ha lanciato un appello per difendere l'indipendenza e la trasparenza della magistratura, lodando la Costituzione del 2014 che il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha in parte sospeso. Il diplomatico ha parlato ieri durante un incontro la ministra della Giustizia, Leila Jaffal, secondo quanto riferisce l’emittente radiofonica “Mosaique Fm”. Bruegel ha sottolineato che la Germania è pronta a continuare a sostenere la transizione democratica in Tunisia e l'indipendenza della magistratura, nel quadro di un "partenariato per la promozione della democrazia". L'ambasciatore tedesco ha discusso anche dei progetti di cooperazione bilaterale nel campo della lotta alla corruzione, del consolidamento delle conquiste dello stato di diritto e del sostegno alla riforma del sistema giudiziario e carcerario dei minorenni. (segue) (Res)