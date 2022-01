© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: Emirati comprano sistemi difensivi da società israeliana Elbit Systems - Gli Emirati Arabi Uniti hanno acquistato dal colosso israeliano degli armamenti Elbit Systems un sistema di difesa per velivoli in grado di individuare missili antiaerei a 360° sfruttando la tecnologia a infrarossi. Lo ha reso noto il portale informativo “Al Khaleej”. Si tratta del sistema di difesa C-MUSIC, che ha registrato un sostanziale aumento di richieste non solo da parte delle aeronautiche militari ma anche da parte delle marine commerciali, in quanto impiegabile come sistema di difesa anti-pirateria. L’accordo ha un valore totale di 53 milioni di dollari statunitensi. (Res)