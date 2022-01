I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: entra in carica nuovo ministro Esteri Juan Carlos Holguin - Si è insediato ieri il nuovo ministro degli Esteri dell’Ecuador, l’ex consigliere presidenziale Juan Carlos Holguin. “In qualità di ministro degli Esteri Holguin lavorerà per finalizzare accordi commerciali, collegare l'Ecuador con il mondo, rafforzare le politiche di mobilità umana e guidare il Paese verso la via della prosperità”, ha detto il presidente Lasso durante la cerimonia di giuramento. “Il mio impegno sarà quello di realizzare una diplomazia dinamica, che costruisca legami dove non ce ne sono e rafforzi quelli esistenti, difendendo sempre l'interesse supremo degli ecuadoriani”, ha detto per parte sua Holguin. Il ministro degli Esteri uscente, Mauricio Montalvo ricoprirà il ruolo di ambasciatore dell’Ecuador presso l’Organizzazione degli stati americani (Osa). (segue) (Res)