I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: pillola antivirus in Italia, al via oggi la distribuzione alle Regioni - Da oggi sarà distribuito alle Regioni, da parte della Struttura commissariale, l’antivirale molnupiravir per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per Covid-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 grave. Il molnupiravir – autorizzato dall’Aifa il 30 dicembre scorso – è un antivirale orale il cui utilizzo è indicato entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento, che consiste nell’assunzione di 4 compresse (da 200 mg) 2 volte al giorno, è di 5 giorni. La determinazione Aifa relativa alle modalità di utilizzo è stata pubblicata il 29 dicembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale ed è efficace dal 30 dicembre. (Rin)