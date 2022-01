Covid: violano quarantena per sottoporsi a tampone, 5 denunce a Catania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nas di Catania hanno denunciato 5 persone le quali, sebbene fossero risultate positive al Covid, nella giornata del 31 dicembre, hanno violato la quarantena allontanandosi dalle proprie abitazioni per sottoporsi anticipatamente al tampone all'ex ospedale "Ascoli Tomaselli" di Catania. I soggetti sono stati sorpresi in auto mentre aspettavano il proprio turno tra gli utenti in attesa e sono stati invitati a tornare a casa per evitare possibili contagi. (Ren)