Lazio: Capolei (FI), chiesto di semplificare norme in materia di urbanistica

- "Su sollecitazione di cittadini e tecnici abbiamo presentato in Consiglio regionale del Lazio un'interrogazione per chiedere alla Giunta di intervenire sulla legge regionale n. 7 del 2017, che detta norme in materia di rigenerazione urbana ed edilizia. Tale legge è stata adottata dalla Regione Lazio a integrazione delle norme nazionali (Testo Unico dell'Edilizia 380 del 2001 e Piano Casa del 2008), e presenta parametri particolarmente stringenti relativamente agli interventi di natura urbanistica". Lo dichiara, in una nota, Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio. "Oggi il fabbisogno abitativo nella nostra Regione è aumentato notevolmente rispetto al recente passato. Pertanto – a nostro avviso – è indispensabile incentivare interventi volti alla rigenerazione urbana nel nostro territorio, abbattendo le lungaggini burocratiche", aggiunge. (segue) (Com)