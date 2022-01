Lazio: Capolei (FI), chiesto di semplificare norme in materia di urbanistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo della nostra modifica normativa è quello di favorire interventi di efficientamento energetico, con relativo premio di cubatura, oggi di difficile attuazione per le troppo stringenti condizioni previste dall'art. 5 della predetta legge regionale del 2017. Favorire inoltre interventi di ampliamento della superficie abitativa, conformemente alle previgenti norme nazionali (Piano Casa), adottate allo stato attuale anche da altre regioni, senza vincolare il premio di cubatura alla demolizione dell'immobile. E legittimare i cambi di destinazione d'uso già effettuati, in deroga agli strumenti urbanistici, per gli immobili che, a seguito della variazione, hanno mantenuto la stessa superficie. Questa modifica normativa oltre a semplificare le operazioni ai cittadini e agli uffici pubblici preposti, consentirebbe ai comuni di ottenere ingenti risorse legate agli oneri di urbanizzazione", conclude Capolei. (Com)