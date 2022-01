Catania: incendio nella notte nell'ex albergo Sicilia, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' divampato un incendio nella notte scorsa a Paternò (Catania) nell'ex albergo Sicilia, struttura abbandonata da tempo ed occupata da senza fissa dimora ed extracomunitari. Coloro che erano all' interno sono fuggiti dall'edificio, non ci sono feriti. Le fiamme, si sono propagate al primo piano della struttura interessando due locali. L'incendio è stato domato dai Vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri ed il 118. Le indagini sono in corso per accertare la natura del rogo. (Ren)