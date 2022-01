India: Covid, oltre 4,2 milioni di dosi nel primo giorno di vaccinazione della fascia 15-18 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 4.206.433 i ragazzi tra i 15 e i 18 anni vaccinati ieri in India, nel primo giorno di apertura della campagna di vaccinazione contro il coronavirus a questa fascia di età. È quanto emerge dai dati del ministero della Sanità. Nella giornata sono state effettuate in tutto 9.927.797 somministrazioni, che hanno fatto salire il totale a 1.467.018.464. Il primo ministro, Narendra Modi, si è congratulato con i giovani e le loro famiglie, sottolineando che si tratta di “un passo importante per la protezione della gioventù” e ha auspicato che molti altri seguano il loro esempio nei prossimi giorni. Parole di soddisfazione e incoraggiamento sono state espresse anche dal ministro della Sanità, Mansukh Mandaviya. Per la categoria è stato deciso di utilizzare solo il Covaxin, prodotto dalla casa farmaceutica indiana Bharat Biotech e approvato per l’uso di emergenza a partire dai 12 anni, benché nel Paese anche un altro vaccino nazionale sia stato autorizzato per la somministrazione a partire dai dodicenni: lo ZyCoV-D sviluppato da Zydus Cadila (o Cadila Healthcare). Il Covaxin è stato autorizzato per l’uso di emergenza anche dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ma a partire dai 18 anni. (segue) (Inn)