India: Covid, oltre 4,2 milioni di dosi nel primo giorno di vaccinazione della fascia 15-18 anni (3)

- Nel dettaglio tra gli operatori sanitari 10.388.236 hanno ricevuto la prima dose e 9.721.229 la seconda. Tra gli altri lavoratori esposti al rischio di contagio 18.386.265 hanno ricevuto la prima e 16.916.589 la seconda. Alle persone con più di 60 anni sono andati 121.714.067 prime dosi e 96.174.226 richiami; a quelle tra 45 e 59 anni 195.066.883 prime dosi e 152.439.814 richiami. Infine, 503.139.868 persone di età compresa tra 18 e 44 anni hanno ricevuto la prima dose e 338.864.854 il richiamo. Dal 10 gennaio inizieranno le somministrazioni delle terze dosi per gli over 60 con comorbilità e per gli operatori sanitari e gli altri lavoratori in prima linea che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 36 settimane (nove mesi). (segue) (Inn)