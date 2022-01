India: Covid, oltre 4,2 milioni di dosi nel primo giorno di vaccinazione della fascia 15-18 anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autorità di vigilanza sui farmaci, la Central Drugs Standard Control Organisation (Cdsco), ha autorizzato finora l’uso di emergenza di otto vaccini, non tutti ancora impiegati. Il più utilizzato (circa nove dosi su dieci) è il Covishield, nome commerciale dell’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii), seguito dal Covaxin. A maggio è iniziata anche la somministrazione pilota del vaccino russo Sputnik V. Sono stati approvati anche i vaccini statunitensi Moderna e Johnson & Johnson e l’indiano ZyCoV-D. Infine, il Covovax, la versione prodotta dal Serum Institute del vaccino sviluppato dall’azienda statunitense Novavax, e il Corbevax, per il cui sviluppo l’indiana Biological E ha collaborato col Baylor College of Medicine di Houston. (Inn)