Colombia: ex Farc condannano violenze in Arauca, "militarizzazione non è la soluzione"

- Il partito colombiano Comues, nato dalle ceneri delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), ha condannato le violenze registrate nel dipartimento di Arauca, al confine con il Venezuela, e ha chiesto ai gruppi armati di mettere fine ai combattimenti. “La situazione del dipartimento di Aaruca ha le sue radici nell’abbandono dello Stato, nella mancanza di attenzione verso le necessità delle comunità e nella mancata attuazione integrale dell’accordo di pace”, si legge in un comunicato diffuso ieri. Il partito ha inoltre condannato la decisione del governo di rafforzare la presenza militare nell'area affermando che "la militarizzazione non è la soluzione" e ha chiesto l’apertura di corridoi umanitari che permettano alla popolazione civile di lasciare l’area colpita dagli scontri. (segue) (Mec)