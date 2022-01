Colombia: ex Farc condannano violenze in Arauca, "militarizzazione non è la soluzione" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha quindi ribadito la tesi secondo cui gli scontri sono da ricondurre alla disputa in corso in Venezuela tra l’Esercito di liberazione nazionale (Eln), alleato con il gruppo dissidente delle Farc Segunda Marquetalia, e altri gruppi dissidenti delle Farc, in cui confluiscono i combattenti che non hanno aderito all’accordo di pace con il governo del 2016. “Ancora una volta si mostra come azioni criminali dall'altra parte del confine si ripercuotano sulla tranquillità della Colombia”, ha detto Molano, che ha rilanciato l'accusa al presidente venezuelano Nicolas Maduro di proteggere i gruppi armati illegali sul suo territorio. (segue) (Mec)