Colombia: ex Farc condannano violenze in Arauca, "militarizzazione non è la soluzione" (4)

- Secondo il responsabile dell'Interno della provincia colombiana di Arauca, Edgar Guzman, sarebbe stata la morte di un dirigente dell'Eln a provocare gli scontri con i dissidenti delle Farc, ma la notizia non ha ancora trovato conferma ufficiale. Secondo il governatore del dipartimento di Arauca, Alejandro Miguel Navas, almeno 23 persone sono rimaste uccise negli scontri, tutti membri di gruppi armati illegali. Secondo il ministro Molano sono stati identificati 15 corpi, tra cui anche quello di Flaco Fredy, uno dei leader della dissidenza delle Farc. Ieri, riferisce il quotidiano "El Tiempo", diversi abitanti del dipartimento sono scesi in strada per chiedere la fine delle violenze e una maggiore presenza dello Stato nella zona. Gli scontri hanno riguardato in particolare i municipi di Tame, Arauquita, Fortul e Saravena. (segue) (Mec)