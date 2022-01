Romania: Corte d'Appello rinvia al 3 marzo la sentenza definitiva nel caso "Colectiv"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'Appello di Bucarest ha rinviato al 3 marzo la sentenza definitiva nel caso "Colectiv". Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Agerpres". Il tribunale di primo grado ha condannato alla reclusione gli accusati del rogo provocato da fuochi d'artificio il 30 ottobre 2015 nella discoteca Colectiv di Bucarest, in cui 65 persone hanno perso la vita e quasi 200 sono rimaste ferite. Nell'ultima udienza del processo di appello, il 21 dicembre, i legali degli accusati hanno chiesto condanne più lievi o addirittura l'assoluzione, sostenendo che sia i procuratori che i magistrati del Tribunale di Bucarest abbiano preso decisioni sbagliate. Gli inquirenti hanno chiesto invece pene massime per l'ex sindaco del Settore 4 di Bucarest, Cristian Popescu-Piedone, per funzionari comunali, i titolari del locale, due vigili del fuoco, due pirotecnici e per i rappresentanti di un'azienda di fuochi d'artificio. Le condanne in primo grado vanno da 3,5 a quasi 13 anni di reclusione, oltre a includere risarcimenti da oltre 10 milioni di euro. (Rob)