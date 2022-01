Hong Kong: attivista Chow Hang-tung condannata a 15 mesi di reclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chow Hang-tung, vicepresidente dell’Alleanza di Hong Kong a sostegno dei movimenti democratici patriottici della Cina, è stata condannata a 15 mesi di reclusione per aver “incoraggiato la partecipazione ad un’assemblea non autorizzata”. Chow era stata tra i promotori della veglia 2020 organizzata in memoria del massacro di piazza Tienanmen, che le autorità avevano formalmente vietato citando timori legati alla propagazione del coronavirus. La sentenza emanata oggi dal magistrato Amy Chan prolunga la pena detentiva di Chow, già condannata a 10 mesi lo scorso dicembre. L’attivista dovrà dunque scontare complessivamente 22 mesi di reclusione. (Cip)