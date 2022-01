Canada: tribunale condanna Iran a risarcire familiari vittime volo Ukraine International Airlines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale canadese ha stabilito che l'Iran dovrebbe pagare circa 84 milioni di dollari di danni alle famiglie di sei persone con cittadinanza o residenza canadese che sono state uccise nell'abbattimento dell’aereo passeggeri ucraino avvenuto nel 2020. Secondo quanto riportato dalla Canadian Press, il giudice Edward Belobaba ha affermato che la corte comprende bene che certi danni sono una “mera compensazione per le vite perse”. L'abbattimento da parte dell'esercito iraniano del volo PS752 della Ukraine International Airlines con due missili terra-aria, avvenuto l'8 gennaio del 2020, ha ucciso tutte le 176 persone a bordo. Oltre 100 delle vittime iraniane avevano la cittadinanza o la residenza canadese, un fatto che ha spinto alcune famiglie delle vittime a citare in giudizio l'Iran in un tribunale civile del Paese nordamericano. (Nys)