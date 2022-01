Frascati: in arrivo finanziamento di 4,5 milioni euro per la piscina e il teatro comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Frascati avrà di nuovo la sua piscina e finalmente anche un teatro comunale. Con il decreto del 30 dicembre 2021 (contributi ai Comuni da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana) sono stati destinati al Comune di Frascati 4.500 euro: 2.400 per il recupero delle piscine comunali di Fausto Cecconi e 2.100 per l’ex Mattatoio di via Santovetti, dove verrà realizzato un teatro comunale. “Si tratta di finanziamenti importanti per la città di Frascati - dichiara la sindaca Francesca Sbardella -. Due aree da decenni sostanzialmente abbandonate possono, grazie a questo contributo, tornare a essere vitali per la nostra città. Da una parte, la piscina tanto cara ai frascatani, con un’offerta ampliata anche ad altre attività sportive. Dall’altra un teatro comunale che arricchisce il patrimonio culturale della nostra città. Interventi puntuali, di rigenerazione, che uniti agli altri già finanziati, permetteranno alla nostra Frascati di offrire servizi di qualità ai cittadini e al territorio. Un grazie particolare all’Ufficio Tecnico che, pur tra tante difficoltà, si dimostra sempre all’altezza delle sfide che affronta”, spiega la sindaca. (segue) (Com)