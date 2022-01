Frascati: in arrivo finanziamento di 4,5 milioni euro per la piscina e il teatro comunale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di finanziamento è stata avanzata al ministero dell’Interno dall’Ufficio tecnico comunale, il 4 giugno del 2021. Gli interventi sono stati inseriti nel triennale delle opere pubbliche, il decreto del 30 dicembre ha legato il finanziamento al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), facendo riferimento alla missione 5 e al punto ‘investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale’. Il progetto del centro sportivo in via Fausto Cecconi prevede la possibilità di introdurre attività sportive miste, come il tennis e il padel, oltre alla destinazione di polo natatorio, per cui la struttura era nata, arricchita da una copertura apribile a seconda delle condizioni metereologiche. Il recupero dell’edificio e delle sue aree esterne ad attività sportive, progettato dallo studio Nervi, rappresenta un tentativo di rigenerazione urbana di un’area abbandonata, qualificando il centro sportivo rinnovato come un elemento di cerniera tra il tessuto cittadino e il sistema del Parco regionale dei Castelli Romani. L’ex Mattatoio vedrà invece la realizzazione di un teatro comunale con circa 200 posti (provvisto di biglietteria e guardaroba), all’interno di una struttura polifunzionale con spazi destinati alla sala registrazione, alla sala prove, agli uffici e al punto ristoro. (segue) (Com)