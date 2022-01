Frascati: in arrivo finanziamento di 4,5 milioni euro per la piscina e il teatro comunale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ancora una volta l’Ufficio tecnico comunale risulta essere strategicamente fondamentale per la nostra comunità - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Claudio Cerroni -. Questi finanziamenti sono stati richiesti al ministero dell’Interno in pieno periodo commissariale e con la Sindaca Sbardella abbiamo già indicato nel Programma amministrativo che il nostro compito sarebbe stato quello di sostenere l’Utc e mettere in campo ogni azione per la realizzazione delle opere. Siamo sempre stati molto fiduciosi che l’Ing. Riccardo Basili (funzionario apicale dei Lavori pubblici) e la squadra che coordina avessero individuato e progettato le opere giuste per ottenere i finanziamenti richiesti”, conclude l’assessore. (Com)