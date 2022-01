Puglia: rischio idrogeologico, 38 milioni di euro per finanziare 101 interventi sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Circa 38 milioni di euro per finanziare 101 interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di edifici e sulla viabilità". Lo ha annunciato in una nota la Regione Puglia. "Il 2022 - ha proseguito la nota - si apre con questo imponente pacchetto di finanziamenti approvato dalla giunta regionale pugliese, su indirizzo del presidente della Regione Puglia, Michele Emilliano, su proposta articolata dal vicepresidente e assessore regionale al Bilancio e alle Infrastrutture della Puglia, Raffaele Piemontese, che ha orientato i finanziamenti nazionali e regionali per investimenti, riuscendo ad assegnare risorse a tutti i comuni pugliesi che hanno partecipato all'avviso pubblico 'Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali' e a 17 comuni che hanno partecipato all'avviso pubblico 'Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse'". (Ren)