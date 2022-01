Trasporto aereo: Pedica (+Eu) su Air Italy, inaccettabili licenziamenti, governo tuteli lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È inaccettabile che il nuovo anno si apra con il licenziamento dei lavoratori di Air Italy. Quelle lettere datate 2 gennaio 2022 sono uno schiaffo in faccia a 1.322 famiglie che ora non sanno più come affrontare il futuro". È quanto afferma Stefano Pedica di Più Europa. "È assurdo che mentre da una parte si programma la rinascita del nostro Paese grazie ai fondi europei, dall'altra invece c'è chi continua a mettere per strada migliaia di persone, senza tener conto della crisi provocata dalla pandemia. Il governo si deve impegnare al massimo per tutelare questi lavoratori", aggiunge. (Com)