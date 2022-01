Terremoto: Corte Conti, necessario velocizzare ricostruzione post sisma 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le cause del ritardo nell'attuazione degli interventi previsti in seguito al sisma del 24 agosto 2016, che ha colpito l'Italia centrale, vi è anche la mancanza di un'organizzazione preposta alla gestione della ricostruzione, a fronte di strutture già operative per la gestione delle emergenze (Protezione civile). Vista la natura del territorio del nostro Paese, più volte devastato dagli eventi sismici, vi è la necessità di uno studio per disciplinare, anche con opportuni interventi legislativi, l'organizzazione della fase successiva all'emergenza, mediante modelli idonei a velocizzare l'avvio delle fasi di ricostruzione. È quanto emerge dall'indagine svolta dalla Sezione centrale controllo gestione Amministrazioni stato della Corte dei conti in materia di "Interventi per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016" (delibera n. 21/2021/G) nell'ambito della quale la magistratura contabile ha analizzato la complessa struttura commissariale, le procedure utilizzate per la ricostruzione degli edifici privati e degli immobili pubblici (opere pubbliche, scuole, infrastrutture, chiese), nonché l'attività posta in essere dal 2016 sino agli ultimi mesi del 2021. Il sisma del 2016 - si legge in una nota - ha causato gravissimi danni infrastrutturali agli edifici pubblici e privati, al patrimonio culturale, alla rete dei servizi essenziali e alle attività economiche di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, comportando una gestione straordinaria - distinta da quella emergenziale - delle attività volte alla ricostruzione, affidate ad un Commissario straordinario del Governo oltre a quattro vice-Commissari, individuati nei Presidenti delle Regioni interessate. La stima dei danni, inizialmente quantificati in 16,5 miliardi di euro dei quali 2,8 destinati all'emergenza, è stata sottoposta ad aggiornamento, in via di ultimazione, solo di recente. (segue) (Com)