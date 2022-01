Regno Unito: oltre 500 mila firme per privare Tony Blair dell'Ordine della Giarrettiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una petizione online ha raccolto oltre 500 mila per privare l'ex primo ministro britannico Tony Blair del cavalierato dell'Ordine della Giarrettiera, massima onorificenza del Regno Unito, a seguito della sua decisione di far partecipare il Paese alla seconda guerra del Golfo (2003-2011). I firmatari accusano Blair di aver causato "danni irreparabili sia alla Costituzione del Regno Unito sia al tessuto stesso della società del Paese". Nella petizione si legge che l'ex primo ministro britannico è "la persona meno meritevole di qualsiasi onorificenza, in particolare di quelle assegnate da Sua Maestà la Regina", Elisabetta II. Intanto, la Camera dei comuni potrebbe decidere di calendarizzare un dibattito sulla questione. (Rel)