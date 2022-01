Bosnia-Croazia: ministro degli Esteri croato Grlic Radman avvia visita a Sarajevo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Croazia, Gordan Grlic Radman, avvia oggi una visita di due giorni in Bosnia Erzegovina. Secondo quanto riferisce la stampa locale, l'agenda prevede per oggi una prima tappa a Krizancevo Selo, nei pressi di Vitez. In questa occasione il ministro incontrerà i funzionari locali e farà visita al convento francescano di Guca Gora. Nella giornata di domani Radman sarà a Sarajevo, dove è previsto un incontro con le autorità centrali del Paese. Successivamente il capo della diplomazia croata avrà dei colloqui con le autorità ecclesiastiche cattoliche. Nel pomeriggio di domani Radman sarà a Mostar, dove incontrerà il sindaco Mario Kordic. (Seb)