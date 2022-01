Genova: furto e ricettazione in treno, 2 fermi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Genova Centro hanno sottoposto a controllo due cittadini extracomunitari nei pressi della stazione ferroviaria di Genova-Principe. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i due, di origine maghrebina, avrebbero mostrato da subito un atteggiamento nervoso ed evasivo. In seguito alla perquisizione, sarebbero stati trovati in possesso di un tablet e di un computer portatile, nonché di altri oggetti, di cui non avrebbero giustificato la provenienza. Ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito ai carabinieri di verificare che i due, poco prima, a bordo di un treno, si sarebbero impossessati dei dispositivi elettronici di proprietà di un italiano e di un inglese. I due sono stati sottoposti a fermo ed associati presso la casa circondariale di Genova-Marassi. (Ren)