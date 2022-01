Ungheria: banche la governo, blocco tassi sui mutui insostenibile fino a elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco dei tassi di interesse sui mutui fino alle elezioni è insostenibile per le banche ungheresi. E’ quanto ha riferito l’Associazione delle banche del Paese in un comunicato. La decisione del governo di congelare i tassi mentre la Banca nazionale ungherese (Mnb) ha ripreso ad alzare il tasso di riferimento e segnalato che ci saranno altri rialzi va a detrimento degli istituti bancari, ha detto l’Associazione. Viene anche sottolineato il contributo che il settore bancario ha dato alla “difesa pandemica” nella forma del pagamento di una tassa di settore e della partecipazione alla moratoria sul pagamento dei debiti. Poco prima del Natale, il premier Viktor Orban ha annunciato il blocco sui tassi di interesse sui mutui per un periodo di sei mesi a partire dal gennaio del 2022. I tassi saranno bloccati al livello di fine ottobre. (Vap)