Russia: Roscosmos, Mosca invierà tre navicelle cargo Progress verso Stazione spaziale internazionale in 2022

- Sono previsti tre lanci di navicelle cargo Progress MS verso la Stazione spaziale internazionale (Iss) nel 2022, nell'ambito del programma spaziale russo, dal cosmodromo di Bajkonur, in Kazakhstan. Lo riferisce l'Agenzia spaziale russa Roscosmos, in un comunicato, precisando che i tre lanci sono previsti il 15 febbraio, il 3 giugno ed il 26 ottobre. Ciascuno dei veicoli spaziali consegnerà carichi con una massa totale di oltre 2,5 tonnellate alla Iss, necessari per consentire all'equipaggio di attuare il programma russo di ricerca scientifica e applicata. Solitamente i carichi includono medicinali, forniture sanitarie e igieniche, articoli di abbigliamento, razioni alimentari standard e cibo fresco, nonché rifornimenti di carburante, acqua potabile nei serbatoi Rodnik e aria compressa nelle bombole di ossigeno. (Rum)